Nenad Bjelica, Union Berlin’in yeni teknik direktörü oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica'yı getirdi.

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27/11/2023

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Nenad Bjelica, Union Berlin’in yeni teknik direktörü oldu


Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'u çalıştıran 52 yaşındaki Hırvat teknik adam ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trabzonspor, nisan ayında göreve getirdiği Bjelica'nın sözleşmesini geçen ay karşılıklı olarak feshetmişti.

Bjelica, bordo-mavili takımda 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet almıştı.

27/11/2023 09:25
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TAGS: Nenad Bjelica, Union Berlin
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