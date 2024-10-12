Neo-Nazi, Hitler’in sevdiği dağa tırmanırken öldü

Almanya’da Der III Weg'in (Üçüncü Yol) isimli neo-Nazi örgütünün yönetim kurulu üyesi Andreas Münzhuber, yüzyılın canisi Adolf Hitler’in sevdiği bir dağa tırmanış yaparken öldü.

Alman basınının aktardığına göre 29 Eylül'de 30 kişilik bir turla Bavyera eyaletindeki Untersberg Dağı'na tırmanmaya çalışan Münzhuber, kayalık araziden düşerek hayatını kaybetti.

Münzhuber’in düşmesinin ardından bölgeye kurtarma ekipleri geldi ancak neo-Nazi’nin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

Ölen kişinin iki arkadaşının şoka girdiğini, çıktıkları dağdan inemedikleri ve ulaşımlarının helikopter ile sağlandığı polis raporunda yer aldı.

BİNLERCE DOLAR TOPLANDI

Aşırı sağcı gruplar, Münzhuber’in hayatını kaybettiği yere bir anıt taşı dikmek, hayatını kaybeden neo-Nazi’nin eşi ve çocuğuna maddi destek sağlamak için bağış topluyor. Grubun yaklaşık 20 bin dolar para topladığı belirtiliyor.

Bağış sayfasında şu ifadeler yer aldı:

"Herkes ona ‘Münzi’ derdi. Henüz 37 yaşındaydı ve hala birçok planı vardı. Ölümü hepimizi derinden etkiledi. Ancak en büyük boşluk evdeki yemek masasında ortaya çıktı. Karısı, şimdi kızını tek başına büyütmek zorunda. Henüz dört aylık bile değil ve Münzi'nin hayatının güneşiydi. Münzi'nin tıpatıp aynısı. Münzi, onun v bizim kalbimizde yaşamaya devam edecek.”

Almanya'da bulunan yaklaşık Untersberg Dağı, Hitler'in en sevdiği manzara olarak kabul ediliyor. Bölge, neo-Nazilerin uğrak yerlerinden birisi haline geldi.