Neofitos: “Μeryem Ana’dan bana koronavirüsü göndermesini istedim”

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03/09/2021

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Neofitos: “Μeryem Ana’dan bana koronavirüsü göndermesini istedim”

Sözde “Omorfo Metropoliti” Neofitos, “Meryem Ana’dan bana koronavirüsü getirmesini istedim” şeklindeki açıklaması Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesine göre, sözde “Omorfo Metropoliti” Neofitos, karantinadan çıkmasının ardından “Ay.Mama” yortusu nedeniyle düzenlenen gece ayininde yaptığı konuşmada “Meryem Ana’ya kendisine koronavirüs göndermesini yalvardığını” söyledi.

Neofitos açıklamasında koronavirüs semptomlarından söz ederek çok hafif geçirdiğini, Meryem Ana’nın kendisine oturup dinlenmesi izni verdiğini” belirterek “gördüğünüz gibi sesim ve ayaklarım yenilendi” ifadesini kullandı.

03/09/2021 14:12
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