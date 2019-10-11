Neofitu: ‘’Avrupa Halk Partisinin Doğrudan Ticareti Desteklemesi Söz Konusu Değil’’

Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri, Maraş ve KKTC ile olan doğrudan ticaret konusunda Brüksel’de yürüttüğü temasları tamamladığını yazdı.

Habere göre Neofitu, temaslarını tamamlamasıyla birlikte yaptığı açıklamada, parti olarak, Türkiye’nin, gerek Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde gerekse kapalı Maraş bölgesindeki ve Suriye’nin kuzeyindeki “kabul edilemez” faaliyetleri konusunda net mesajlar gönderdiğini ifade etti.

Ortaya koydukları konuların, “Avrupalı dostlar” tarafından anlayışla karşılandığını savunan Neofitu, gelecek hafta, Avrupa Parlamentosu Başkanlığı’nda görüşülecek olan KKTC ile olan doğrudan ticaret konusuna, Avrupa Halk Partisi’nin destek vermesinin söz konusu olmadığını ileri sürdü.

11/10/2019 11:55