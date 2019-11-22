Neofitu, Başkan Yardımcılığına seçilemedi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Avrupa Halk Partisi’ndeki 10 başkan yardımcılığı görevi için yapılan seçimi kazanamadığı bildirildi.

Politis gazetesi, Neofitu’nun oylamada sonuncu geldiğini ancak toplantıda Türk eylemlerinin bölgedeki “yasadışı faaliyetlerini” kınayan bir karar üretildiğini yazdı.

Haberde, DİSİ’nin karardan memnun olduğu da ifade edildi.

22/11/2019 12:46