Neofitu büyükelçilerle görüştü

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Ukrayna, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs büyükelçileriyle görüştü.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün Ukrayna, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs büyükelçileriyle biraraya geldiğini yazdı.

Gazete, Ukrayna Büyükelçisi Ruslan Nimchynsky’nin, Polonya ve Çek Cumhuriyeti büyükelçileriyle birlikte Neofitu’ya gerçekleştirdikleri dünkü ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın işgali sebebiyle Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’ya yönelik desteği için teşekkürlerini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Neofitu ise görüşmede, Güney Kıbrıs’ın ve AB’nin Ukrayna’ya yönelik desteklerini yineledi.

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17/03/2022 15:26