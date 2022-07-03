Neofitu: Çıkmazı güvenlik ve enerjiyle, Türkiye’nin koyduğu engelleri de birlik olarak aşacağız

DİSİ Başkanı ve Başkan adayı Averof Neofitu, Kıbrıs sorunundaki "çıkmazın", güvenlik ve enerjiyle, Türkiye’nin koyduğu “engellerin” de birlik olarak aşılabileceğini söyledi.

Alithia gazetesine röportaj veren Neofitu, Maraş’ın kendileri için önemine vurgu yaparak, “Maraş kaybedilirse Kıbrıs’ın tümünün kaybedileceğini” belirtti.

Neofitu, milli davalarının kimin daha vatansever olduğunu gösterme meselesi olmadığını ve vatanseverlik veya kimin daha fazla çözüm istediği konusunda kıyaslama yapmadıklarını ifade etti.

Bugüne kadarki tüm başkanların, milli dava için elinden geleni yaptığına işaret eden Neofitu, Kıbrıs sorununda bugün yaşanan durgunluğun tek sebebi bulunduğunu ve bunun da Türkiye olduğunu öne sürdü.

Habere göre Neofitu, Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinin Avrupa’nın güvenlik sistemini de değiştirdiğini; İsveç ile Finlandiya’nın yıllar süren tarafsızlığın ardından NATO’ya katıldığını ve Türkiye’nin vetosunun Batı’nın baskılarının ardından bertaraf edildiğini söyledi.

Neofitu, güvenlik meselesini Kıbrıslı Türkler ile Rumların endişelerini yatıştırmak maksadıyla realist bir öneri olarak masaya koyduğunu da kaydederek, Başkanlık görevine seçilmesi halinde, NATO’ya üye olmak için başvuruda bulunacağını sözlerine ekledi.

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03/07/2022 14:38