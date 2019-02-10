Neofitu: Desantralizasyon federasyonu güçlendiriyor

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, desantralizasyonun federasyonu güçlendirdiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Neofitu, Kıbrıs sorununun BM himayesinde olması gerektiğini; aksinin olayların rayından çıkmasına sebep olabileceğini kaydetti.

Güçlü federasyonun, işlevsel federasyon olduğuna işaret eden Neofitu, Anastasiadis’in yetkilerin desantralize edilmesi tezini desteklediğini ve çözümün, vatanı yeniden birleştirecek bir çözüm olması gerektiğini belirtti.

Habere göre Neofitu, şu anda toplumdaki en büyük korkunun, yarının meçhul olması olduğunu ve vatandaşın, günlük hayatıyla ilgili endişeli olduğunu kaydederek, vatandaşa gelecek garantisinin verilmesi gerektiğini vurguladı.