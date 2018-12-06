Neofitu: Hidrokarbon yatakları işbirliğinde katalizör

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Güney Kıbrıs’ın “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki hidrokarbon yataklarının perspektifinde, Avrupa’nın enerji güvenliği ve Doğu Akdeniz’deki istikrarın garanti altına alınmasında güçlü bir kapı olduğunu söyledi.

Alithia gazetesi, Neofitu’nun Economist dergisine yaptığı açıklamada, enerji sektöründeki büyük şirketlerin “MEB”deki varlığının, “Kıbrıs’ın stratejik önemini” gösterdiğini ve enerji kaynaklarının işbirliği, mali gelişim ve yatırım katalizörü olabileceği gibi, çatışma ve karmaşaya sebep olabileceğini kaydettiğini yazdı.

Neofitu, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunabileceğine ve altyapıyla ilgili yatırımlar için güvenli bir zemin oluşturabileceğine işaret etti.

Habere göre, Neofitu, Kıbrıs sorununa bulunacak bütünlüklü bir çözümün, Güney Kıbrıs-Türkiye ilişkilerini de değiştireceğini ve iki ülke arasında işbirliği yapılması fırsatı doğuracağını vurguladı.