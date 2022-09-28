Neofitu İsrail’e gitti, Hertzog ve Netanyahu ile görüşecek

DİSİ Başkanı ve Rum Yönetimi başkan adaylarından Averof Neofitu İsrail’e gitti.

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28/09/2022

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Neofitu İsrail’e gitti, Hertzog ve Netanyahu ile görüşecek

DİSİ Başkanı ve Rum Yönetimi başkan adaylarından Averof Neofitu İsrail’e gitti.

Alithia’nın haberine göre Neofitu, “güçlü bir bölgesel güç ve önemli bir stratejik ortak” diye nitelediği İsrail’e hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, bu ülkeyle "İsrail ile özellikle enerji ve savunma alanındaki iş birliğine büyük önem veriyorum” dedi.

Neofitu, ziyareti çerçevesinde İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog, eski Başbakan Benjamin Netanyahu, bakanlar, eski bakanlar ve bürokratlarla özellikle “enerji ve savunma” konularında temas edeceğini söyledi.

 

 

28/09/2022 10:29
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TAGS: Averof Neofitu, İsrail
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