Neofitu: Kıbrıs sorunu bedduayla çözülmez

Güney Kıbrıs’ın Başkan adayı ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorununun itirazlarla, beddualarla veya yıl dönümlerinde yapılan duygusal konuşmalarla çözülmeyeceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Neofitu, dün düzenlenen bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’ye baskı yapmak suretiyle Kıbrıs sorununun çözüleceği efsanesine gerçekten inanan olup olmadığını sorguladı.

Habere göre Neofitu, Kıbrıs sorununun Güney Kıbrıs’ın çıkarlarını müttefikleriyle aynı çizgide tutacak ve tüm taraflar için fayda ve perspektif yaratacak gerçekçi inisiyatifler alınmasıyla çözüleceğini kaydetti.

Neofitu, konuşmasında göçmenlere de değinerek, göçmenler için en ideal yardımın Kıbrıs sorununun çözülmesi ; kendisinin asli hedefinin de bu olduğunu belirtti.

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05/10/2022 11:24