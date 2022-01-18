Neofitu, Lillie ve Osadchiy ile bir araya geldi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üye ülkelerinin büyükelçileriyle Kıbrıs sorununa ilişkin görüşme turlarına başladı.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ilk olarak İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Neofitu’nun görüşmelerinin odağında, Kıbrıs sorununun çözümlenmesine yönelik diyaloğun yeniden başlaması konusu yer aldı.

Neofitu, Kıbrıs Rum tarafının, üzerinde anlaşmaya varılan zemin temelinde diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin iradesini yinelerken, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının, diyaloğun yeniden başlaması için önkoşul olarak eşit egemenliğin kabul edilmesi yönünde ortaya koyduğu pozisyonun da kabul edilmesinin mümkün olmadığını savundu.

Habere göre, Neofitu, diplomatik temaslarına ileriki günlerde de devam edecek.

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18/01/2022 11:39