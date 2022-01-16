Neofitu: Maraş henüz kaybedilmedi

DİSİ Başkanı, 2023 başkanlık seçiminde DİSİ’nin adayı olan ve Atina’ya gerçekleştirdiği yıldırım ziyarette Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de desteğini alan Averof Neofitu, “Türkiye’nin Kıbrıs üzerinden nemalanacağı bir çözümü kabul etmeyeceğini” söyledi.

Neofitu, Fileleftheros’a yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türk tarafının masaya koyduğu ve müzakere için şart koştuğu iki devlet çözümünü kabul etmemekle doğru yaptığını, ne kendisinin ne de herhangi başka bir Rum yönetimi başkanının bu tezi kabul edemeyeceğini söyledi.

“Ancak çözümler, sorunlar hat safhaya ulaştığında bulunur düşüncesindeyim” diyen Neofitu “Kıbrıslı Rumların ne istediğini biliyorum, Kıbrıslı Türklerin çoğunluğunun nasıl düşündüğünü de biliyorum” ifadesini kullandı.

Neofitu Rumların başlıca isteğinin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığını devam ettirecek, Türk askerinin çekileceği, garantilerin kaldırılacağı, toprak iadesi yapılacak, işleyebilir bir çözüm” olduğunu söyledi, özetle şunları ekledi:

“Kıbrıslı Türkler de kendi meselelerini yönetme özerkliği istiyor. Biz Rumlar da bu noktada kendilerine katılıyoruz. Her iki taraf olarak tapu, şehircilik vb. konularda taraflardan birinin diğerinin gündelik hayatı hakkında karar vermesi fikrini kabul etmiyoruz.

Birbirimizin ihtiyaçlarına kulak verirsek Kıbrıs sorununun çözüm parametrelerini; yani AB’de ve BM’de tek ses, Kıbrıs’ın iki varlığında iki özerk idaresi bulunan tek devlet varlığı parametrelerini belirleyebiliriz.

Tabii ön şart, asker de garantiler de olmamasıdır. Kıbrıs Helenizmi’nin geleceğinin tehlikeye atılmasını veya Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devletlik varlığının riske edilmesini kabul etmem söz konusu değil. Bunu nasıl mı başaracağız? Önce Kıbrıslı Türkleri ikna etmeliyiz. Mantıklı ‘isteklerini’, size anlattığım çerçevede ve şartlar ile yerine getirmeye hazırım. İkinci olarak da uluslararası toplumu ve AB’daki ortaklarımızı yaptırımlar politikasından öteye giden önerilerle niyetimizin ciddiyetine ikna etmeliyiz. Türkiye’ye karşı bitmek bilmez yaptırımlar politikası hoş olabilir ama ortaklarımızın bunu desteklemesi için olumsuz etkileri olmaması gerektiğini unutmamalıyız. Maalesef AB’deki çoğu ülkenin ve uluslararası unsurun Türkiye ile ekonomik ve diğer çıkarları var. Çözüm şartları yaratabilmek için önerdiğin çözümün herkese menfaat sağlaması gerekir. Kıbrıs sorununun çözümü de AB-NATO ilişkilerinin yüzde yüz çıkarınadır. Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye’ye Kıbrıs üzerinden menfaat sağlamasını kabul etmem. Ancak Türkiye, Kıbrıs sorununun çözülmesiyle, Kıbrıs sorunuyla ilgisi olmayan konulardan faydalanabilir. Yani, kendisine ekonomik destek ve AB ile stratejik ortak olarak müzakere kapısı açılabilir.”

“MARAŞ HENÜZ KAYBEDİLMEDİ”

Kapalı Maraş açılımına da değinen Neofitu, “Maraş’ın henüz kaybedildiğini düşünmüyorum ama uyarı atışları yapıldı. Türkiye bazı kabul edilemez adımlar attı ama bunlar düzeltilemeyecek şeyler değil” dedi.

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16/01/2022 16:47