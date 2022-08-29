Güney Kıbrıs’ta başkan adaylarından biri olan DİSİ Başkanı Averof Neofitu, memleketi özgürleştirme arzusunun birincil öncelikleri olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre dün düzenlenen bir anma töreninde konuşan Neofitu, “Türk uzlaşmazlığını” aşabilmek için uluslararası unsurun da desteğini alarak birlik olmak ve bölünmüş adayı yeniden birleştirmek gerektiğini kaydetti.

Habere göre Neofitu, farklı ideolojileri ve farklı düşünceleri tartışabileceklerini; ancak vatanın tek olduğunun unutulmaması ve geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini ifade etti.

Neofitu, vatanseverlik bilinciyle hep birlikte yürümek gerektiğini ve bunun, Kıbrıs’taki Helenlerin gelecekteki kuşaklarına karşı yükümlülükleri olduğunu belirtti.

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29/08/2022 11:28