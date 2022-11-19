Neofitu: “NATO üyeliğiyle kombine, güvenlik ve enerji diyaloğu”

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19/11/2022

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Neofitu: “NATO üyeliğiyle kombine, güvenlik ve enerji diyaloğu”

Güney Kıbrıs'ta Şubat 2023’te yapılacak seçimlerde Rum Yönetimi Başkanlığı adaylarından ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorununda “seçimden sonra uluslararası topluma Kıbrıs’ın NATO’ya üyeliğiyle kombine, güvenlik ve enerji diyaloğuna yeniden başlama önerimizi sunmaya hazırız” dedi.

Alithia’nın haberine göre Neofitu dünkü açıklamasında ayrıca, “Türkiye’nin gittikçe daha tehlikeli olduğunu” iddia ederek, KKTC’nin tanınması yönündeki çabalarını “bir kez daha ciddiyet ve itibar ile püskürteceklerini” öne sürdü.

19/11/2022 14:21
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TAGS: Neofitu, NATO
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