Neofitu-Talat görüşmesi Rum basınında

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin başkanı Averof Neofitu’nun, geçtiğimiz akşam Neofitu'nun evinde,eşlerinin de yer aldığı bir yemekte bir araya gelmeleri, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Politis gazetesi “Averof Talat’la Görüştü” başlıklı haberinde, Neofitu’nun görüşmenin ardından twitter’da yaptığı paylaşımda “Kıbrıs’ın bölünmüş olmak için küçük, fakat Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Ermeniler, Maronitler ve Latinlerin tek vatanı olmak için yeterince büyük olduğunu yazdığını” iletti.

Haber Haravgi’de “Kıbrıs (Bölünmüş Olmak) İçin Çok Küçük”, Alithia’da ise “Averof-Talat Yemeği” başlıklarıyla yer buldu.