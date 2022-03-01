Neofitu Ukrayna Büyükelçisi ile görüştü

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01/03/2022

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Neofitu Ukrayna Büyükelçisi ile görüştü

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün, Ukrayna’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Ruslan Nimchynsky ile görüştüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, Neofitu ile Nimchynsky’nin Ukrayna’da yaşanan trajik gelişmeleri ele aldığını kaydederken, Neofitu’nun Ukrayna halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını ve Güney Kıbrıs’ın da Türkiye tarafından “işgal ve istilaya maruz kalan” bir ülke olarak, Ukrayna’ya yardım edeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Neofitu, DİSİ’nin Ukrayna halkına her türlü katkı ve yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

 

01/03/2022 12:26
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