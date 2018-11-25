Neofitu: Zaman bize baskı yapıyor

Alithia gazetesine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, çözüme yönelik tek yolun, üzerinde anlaşamaya varılan iki kesimli iki toplumlu federasyon olduğunu ifade etti.



Kıbrıs Hellenizmi ve Kıbrıslı Türkler için pusuda bekleyen tehlikelerin, bugünkü durumun sonsuza dek sürmesi olduğunu savunan Neofitu, zaman ve Türk “uzlaşmazlığının”, oldubittileri de amansız bir şekilde pekiştirdiğini ileri sürerken, artık bekleme lükslerinin bulunmadığını ifade etti.



Neofitu, bölünmeyi ret ederek konfederasyona ilişkin her düşüncenin veya bunun tartışılmasının, bölünmüşlükten daha da kötü olduğunu söyledi.



Neofitu, müzakerelerin ve Gutteres çerçevesinin olumlu kazanımlarından yararlanılmasını da talep etti.