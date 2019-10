Neofitu’dan Yeni Açıklamalar

Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, dün yapmış olduğu açıklamalara geniş yer verdi.

Habere göre Neofitu, Brüksel’in, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki Türk faaliyetleri konusunda, Türkiye’ye net mesajlar gönderdiğini belirtirken bu mesajların Ankara tarafından alınması temennisinde de bulundu.

Neofitu açıklamaları çerçevesinde, iç cephenin, partilerin savaş nitelikli açıklamaları ve zehirli ortam nedeniyle, un ufak olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorunundan da söz eden Neofitu, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için her şeyden önce, Türkiye’nin iyi niyetine, Kıbrıslı Türklerle iyi işbirliğine gereksinim olduğunu, yine her şeyden önce diyaloğun başlaması gerektiğini ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin davetinin kesinleşmesi halinde buna hazır olduğunu söyleyen Neofitu, her gün, yasa dışı, kabul edilemez yeni oldu bittilerin kaydedilmesi sebebiyle durumların da zor olduğunu savundu.

21/10/2019 11:35