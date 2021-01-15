Neofytou: Maraş’ı kaybedebiliriz

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’na konuşan DİSİ başkanı Averof Neofytou, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunundaki yeni çabası başarılı olmaması halinde bir Tsunami ile karşı karşıya kalınacağını ve Maraş’ın kaybedileceğini ifade etti.

Averof Neofytou, iki devletli çözüm için Türk tarafının tavizsiz tavırları göz önüne alındığında, önümüzdeki sürecin beklentileri hakkında sorulan soruya, gayri resmi 5’li konferans öncesi bu konuda açıklama yapmayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in başka bir çözüm yolu için bazı düşünceler paylaştığı konusunda yorum yapması istenen Neophytou, kendisine böyle bir şeyden hiç bahsetmediğini ve üzerinde anlaşmaya varılan iki bölgeli-iki toplumlu federasyon dışında başka bir çözüm çerçevesini tartışmadığını vurguladı.

Averof Neophytou, Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in ilan edilen tüm tutumlarının DİSİ'nin ilan edilen pozisyonları ile örtüştüğünü kaydetti.

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15/01/2021 09:31