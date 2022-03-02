Neon, NFT otomatını New York'ta piyasaya sürdü

Dijital sanat toplama platformu Neon, çevrimiçi sanat eserlerini gazoz veya şekerleme kadar kolay erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan ilk yüz yüze takas edilemeyen jeton (NFT) otomatını New York'ta piyasaya sürdü.

Peki bu otomatı eşsiz kılan şey ne? Hangi dijital sanat eserini satın alabileceğiniz hakkında hiçbir fikrinizin olmaması.

Neon CEO'su Kyle Zappitell, otomatın hedef müşterisinden "Kripto meraklısı, kripto para birimi satın almaya çalışan veya bir NFT satın almakla ilgilenen ancak çok fazla engel ile karşılaşan insanlar" olarak bahsetti.

Aşağı Manhattan'ın finans bölgesinde küçük bir mağazanın önünde yer alan ve dışında "NFT ATM" yazan bir tabela ile geleneksel bir otomat makinesine benzeyen makine, küçük kağıt kutularda fişlerle gelen QR kodları sunuyor. Fiyatlar ise 5,99 ABD Doları ile 420,69 ABD Doları arasında değişiklik gösteriyor.

QR kodu tarandıktan sonra, kullanıcı NFT’sini herhangi bir akıllı telefon, dizüstü bilgisayar veya tablette görebiliyor.

Otomatta satılan NFTler, karbonsuz işlemler sağlayan Solana blokzincirinde gerçekleşiyor (yazım itibariyle arsinex.com’da bir Solana 101.77 dolardan işlem görüyor).

Dijital sanat çoğunlukla kripto para birimleri aracılığıyla sunulurken, Neon'un NFT otomatları itibari para birimlerini kabul ediyor, yani satın almak için bir kredi kartı kullanabilirsiniz.

Bu habere tepkiniz:



02/03/2022 16:44