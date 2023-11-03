Nepal'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Nepal'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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03/11/2023

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Nepal'de 5,6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nepal'in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

17,9 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Facebook'ta yaptığı paylaşımda ise depremin, 6,4 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Hint haber ajansı ANI News, sarsıntıların Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde ve ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde de hissedildiğini belirtti.

03/11/2023 22:44
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TAGS: Nepal, deprem
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