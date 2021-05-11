Nepal'de dağcılara çağrı: Boş oksijen tüplerinizi geri getirin

Nepal'de yetkililer, koronavirüsle mücadelede kullanılması için, Everest'e tırmanan dağcılardan boş oksijen tüplerini geri getirmelerini istedi.

Nepal'de koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde yer kalmadı, oksijen tüpleri tükendi.

Hükümetten yapılan açıklamada acilen 25 bin oksijen tüpüne ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Durum böyle olunca, gözler Everest'e tırmanan dağcılara çevrildi.

Nepal Dağcılık Derneği Genel Sekreteri Kul Bahadur, halihazırda 408 dağcının Everest'e tırmandığını, her bir dağcının ortalama 4, rehberlerin ise ortalama 3 oksijen tüpü taşıdığını söyledi. Bahadur, yaklaşık 2 bin 500 tüpün geri getirilmesinin beklendiğini söyledi.

Dağcılara, beraberlerinde götürdükleri malzemeleri geri getirmeleri şart koşulduğu halde, çığ, donma ve çeşitli kaza durumlarında oksijen tüplerinin kar altında kaldığı kaydediliyor.

Vakalarda 30 kat artış

Toplam 403 bin koronavirüs COVID-19 vakasının görüldüğü Nepal'de, vaka sayılarının geçen aya göre 30 kat arttığına dikkat çekiliyor. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 859'a ulaştı.

Her 140 bin kişiye 1 doktorun düştüğü 30 milyonluk ülkede, 1600 yoğun bakım ünitesi ile 600'den az solunum cihazı bulunuyor.

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11/05/2021 10:34