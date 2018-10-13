Nepal'de en az 8 dağcı hayatını kaybetti

Himalaya Dağları'nda, yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında en az sekiz dağcı yaşamını yitirdi.

Himalaya Times'ın haberine göre, Himalaya Dağları'ndaki, 7 bin 193 metre yükseklikteki Gurja Dağı yamaçlarında toprak kayması meydana geldi.

Dağın yamaçlarında 3,500 metrede kurulan bir trekking kampındaki 5 Koreli ve 4 Nepalliden sekizinin cesedi bulundu. Dokuzuncusu ise aranıyor.