HABER KIBRIS

Nepal'de en az 8 dağcı hayatını kaybetti

Nepal'de şiddetli fırtınaya yakalanan en az 8 dağcının hayatını kaybettiği belirtiliyor.

ads
13/10/2018

Nepal'de en az 8 dağcı hayatını kaybetti

Himalaya Dağları'nda, yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında en az sekiz dağcı yaşamını yitirdi.

Himalaya Times'ın haberine göre, Himalaya Dağları'ndaki, 7 bin 193 metre yükseklikteki Gurja Dağı yamaçlarında toprak kayması meydana geldi.

Dağın yamaçlarında 3,500 metrede kurulan bir trekking kampındaki 5 Koreli ve 4 Nepalliden sekizinin cesedi bulundu. Dokuzuncusu ise aranıyor.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: nepal, dağcı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems