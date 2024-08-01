Nepal'de kaplanın saldırdığı kadın hayatını kaybetti
01/08/2024
Nepal'in Kanchanpur bölgesinde bir kadının, kaplan saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.
The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri Kanchanpur bölgesinde bir kadının kaplan saldırısına uğradığını açıkladı.
Polis, evinin yakınlarındaki tarlada cansız bedeni bulunan kadına saldıran kaplanı arama çalışmalarına devam ediyor.
Bölgedeki Shuklaphanta Ulusal Parkı'ndan yetkililer, kaplanın yakınlardaki ormanlık alandan kaçmış olabileceği tahmininde bulundu.01/08/2024 15:27