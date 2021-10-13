Nepal'de yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 32 ölü

Nepal'de bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 32 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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13/10/2021

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Nepal'de yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 32 ölü

Nepal'de bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 32 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nepal'in kuzeybatısında bir yolcu otobüsü, dağ yolundan kayarak yüzlerce metre yükseklikten uçuruma düştü.

Kazada 32 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı ancak otobüsün fren sisteminde arıza meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Yolcuların çoğunun Nepal ve Hindistan'da kutlanan bir festivalden dönenler olduğu sanılıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

13/10/2021 09:38
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TAGS: Nepal, otobüs kazası
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