Nepal’de yolcu uçağı düştü: 18 kişi öldü, pilot hayatta

Nepal'de içinde 19 kişi bulunan küçük bir uçağın kalkış sırasında düşmesi ve alev alması sonucu pilot dışında uçaktakilerin tamamının hayatını kaybetti

Nepal’in başkenti Katmandu’da Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’ndan 2’si mürettebat 19 kişiyle kalkış yapan Saurya Havayolları’na ait bir uçak, kısa süre sonra düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, uçağın yere çakılmasıyla birlikte alev topuna döndüğü görüldü. Bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.

The Kathmandu Post'a konuşan görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını söyledi.

Havaalanı Sözcüsü Premnath Thakur yaptığı açıklamada, uçaktaki 18 kişinin hayatını kaybettiğini, pilotun kazadan yaralı olarak kurtulduğunu belirtti. Havaalanı Güvenlik Şefi Arjun Chand Thakuri ise Pokhara şehrine giden uçakta bakım kontrolleri için mürettebatla birlikte 17 teknisyen bulunduğunu aktardı.