Nepal'deki kaplanların nesli tehlikeden kurtuldu

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04/08/2022

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Nepal'deki kaplanların nesli tehlikeden kurtuldu

Nepal'de kaplan popülasyonunun 2009'dan bu yana 3'e katlandığı açıklandı.

Nepal hükümeti, ülkede 2009 yılında bulunan kaplan sayısının halihazırda 3 katına çıktığını açıkladı.

Nepal Ulusal Kaplan ve Av Araştırması, ülkede 2022 yılında 355 kaplanın bulunduğunu duyurdu.

Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba, bunun bir "koruma başarısı" olduğuna dikkat çekti.

CNN International'daki habere göre, uzmanlar, Asya ve Nepal özelinde kaplan sayısının azalmasının en önemli gerekçeleri arasında yasa dışı hayvan ticareti, kaçak avlanma ve habitat kaybını gösteriyor.

04/08/2022 09:21
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TAGS: Nepal
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