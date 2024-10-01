Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 217'ye çıktı

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01/10/2024

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Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 217'ye çıktı

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi.

Nepal hükümeti, afetler nedeniyle bölgede mahsur kalan veya evlerini kaybeden vatandaşlara yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Polis, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybeden kişi sayısının 217'ye yükseldiğini, 143 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede kayıp 28 kişi için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.

01/10/2024 17:04
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TAGS: Nepal’deki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 217’ye çıktı
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