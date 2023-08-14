Nepal'e giden Budist rahip, ömür boyu mutlu olmanın formülünü paylaştı

Fransa merkezli Pasteur Enstitüsü'nde moleküler genetik üzerine doktora yapan Matthieu Ricard, 1972'de doktora tezinin tamamlanmasının ardından Tibet Budizmi'ni öğrenmek amacıyla kariyerini yarıda bıraktı.

"Dünyanın En Mutlu Adamı" olarak nitelenen Richard, Nepal'deki Shechen Tennyi Dargyeling Manastırı'nda yaşayan bir Budist rahip oldu.

İnsanın duygularını kontrol etme becerisini geliştirme süreci hakkında New York Times'a konuşan Richard, merhametin evrensel olması gerektiğini ancak insanların merhametin sınırlarını anlamasının olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

Richard, merhamet ve sevginin geliştirilmesiyle daha tatmin edici bir yaşamın mümkün olduğunu ifade etti.

Richard ayrıca, iç huzuru bulabilmek için diğer insanların mutlu olmasını içtenlikle istemek olduğunu vurguladı.

Mutluluğun üç sırrını paylaşan Richard, "Birincisi, sır diye bişey yok. İkincisi, mutlu olmak için yalnızca üç madde yok. Üçüncüsü, bütün bunları bilmek hayatınızda yapabileceğiniz en değerli şey ancak bütün bir ömür sürüyor" şeklinde konuştu.