Neptün ve Uranüs'te dev fırtınalar!

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından yapılan açıklamada (NASA), Hubble teleskobunun kaydettiği son görüntülerde, Neptün'de koyu dev fırtınanın tespit edildiği belirtildi. Neptün'de tespit edilen fırtınanın ABD'nin yüz ölçümünün 2 katı büyüklüğünde olduğu saptandı.

Uranüs'ün kuzey kutbunun da "parlak devasa fırtına bulutları" ile kaplı olduğu ifade edildi. Neptün'ün farklı yerlerindeki fırtınaların 4 ila 6 yılda bir görüldüğü ve yaklaşık 2 yılın ardından ortadan kaybolduğu belirtildi.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Bir ara arızalanmasıyla gündeme gelen teknoloji, uzay boşluğunda bakacağı yönleri tayin etmesini sağlayan denge çarklarından birinde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından bilim gözlemlerine yeniden başladı.

Teleskobun, dünyanın çevresindeki yörüngeye taşınma işlemi ise, Discovery Uzay Mekiği tarafından gerçekleştirildi.

Teleskobun ismi ABD'li Edwin Hubble isimli astonotun anısına verilmiştir. HUT olarak da bilinen Hubble Uzay Teleskobu, uzaya gönderilen ilk teleskop olmamasına rağmen, fonksiyonları ve de başarıları nedeniyle en önemli teleskop konumundadır.