Neredeyse bütün cihazlarda yer alan pil nasıl bulundu?

Elektrikli arabalar 19. yüzyılın sonunda oldukça popülerdi. 1890'larda Edison kullanımı daha verimli hale getirmek için şarj edilebilir piller üzerine çalışmaya başladı. 1901'de Edison nikel-demir pilinin patentini aldı ve elektrikli arabalar için pil üreten Edison Storage Battery Company'yi açtı.

Pili, 20. yüzyıl yaşamını icatlarıyla büyük bir şekilde etkileyen Amerikalı mucit ve iş adamı Thomas Alva Edison buldu.

1800’lerin sonlarında otomobil geliştirildiğinde, elektrikli araçlar benzinle çalışan içten yanmalı motorlarla donatılmış olanlara göre daha popülerdi. Ancak ilk elektrikli arabaların büyük bir dezavantajı vardı. Kullandıkları piller ağırdı ve asit sızdırmaya meyilliydi. Bu da arabaların içini aşındırıyordu.

Edison daha hafif, daha güvenilir ve daha güçlü bir pil icat etmeye karar verdi. Kapsamlı bir araştırma yaptıktan ve erken bir tasarımın utanç verici başarısızlığını yaşadıktan sonra güvenilir bir alkalin pil buldu. 1910’da üretimine başladı. Bununla birlikte, çalışmaları kısa süre sonra Henry Ford’un içten yanmalı motorla çalışan ucuz Model T arabasını geliştirmesiyle gölgede kaldı.

Yine de Edison’un bataryası madencilik lambalarında, trenlerde ve denizaltılarda kullanıldı. Edison’un sonraki kariyerinin en başarılı ürünü haline geldi.

Edison–Lalande pili Thomas Edison tarafından Felix Lalande ve Georges Chaperon tarafından daha önceki bir tasarımda geliştirilen bir çeşit alkalin pili idi. Bir potasyum hidroksit solüsyonunda bakır oksit ve çinkodan oluşan tabaklardan oluşuyordu. Hücre voltajı düşük (yaklaşık 0.75 volt) idi, ancak iç direnç de düşük olduğundan bu hücreler büyük akımlar verebiliyordu.

1880'de, Paris'te bulunan De Branville ve Company adlı 25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève firması, Lalande ve Chaperon'un patentini kullanarak bakır oksit pilleri üretti. 1887'de Fransız denizaltısı Gymnote (Q1) yapıldı. Tekneye başlangıçta Coumelin, Desmazures ve Baillache tarafından üretilen potasyum hidroksit elektrolit ile çinko ve bakır oksit elektrotları kullanılan 540 Lalande-Chaperon alkalin hücresi takıldı. Edison, toz halindeki bakır oksitin bakır oksit briketlerinin yerine geçerek Lalande-Chaperon hücresinde geliştirildi.

Lalande tipi hücrenin bir başka modifikasyonu, 1905 yılında İngiliz patent GB190416751'de Heinrich Poerscke ve Gustav Wedekind tarafından patentlendi. Bu hücrede bakır oksit depolarizörü bir dökme demir potanın içine yapıştırılmıştır. Depolarizer bittiğinde, hücre sökülmüş ve sıvı dökülmüştür. Ardından pot, bakır okside bakırın tekrar oksitlenmesi için havada ısıtıldı. Siemens'in Neotherm hücresine benzerdi.

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28/05/2021 18:34