Neredeyse yüzde yüz zamlanıyor

2019’u tamamlayıp 2020’ye girmeye hazırlandığımız bugünlerde yeni yıla zamlarla gireceğimiz kesinleşti. Özellikle harçlar noktasında zamların olacağına yoğunlaşılmasına rağmen bir zam haberi de araç sigortalarında geliyor.

2020 yılında araç sigortalarının neredeyse yüzde yüz zamlanması bekleniyor. Para Kambiyo Dairesi’nin itirazının olmasına rağmen onaylamak zorunda kaldığı araç sigortası zamlar 2020 yılında yürürlüğe girecek.

Halkın alım gücünü düşürecek önemli bir nokta olan araç sigortalarının sessiz sedasız zamlanması ise

yeni tarifeye göre en ucuz sigortanın 650 TL olacağı ancak en küçük bir hasarın bile olması durumunda bu ücretin bin TL’ye çıkacağı ifade edildi.

20/12/2019 11:31