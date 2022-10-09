'Nergisler Projesi' hayata geçiyor

GİKAD ve Tangül Çağıner Vakfı’nın ortak çalışmalarıyla hazırlanan Nergisler Projesi hayata geçiyor.

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09/10/2022

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GİKAD ve Tangül Çağıner Vakfı’nın ortak çalışmalarıyla hazırlanan Nergisler Projesi hayata geçiyor.

Nergisler Projesi” ile maddi yetersizlik nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amaçlanıyor. 

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

Bugün soğanlarımız Tarsan Çiftliğinde ekildi. Nergisler umut ve yeniden doğuş çiçekleridir. Bu bağlamda, “Nergisler Projesi” ile maddi yetersizlik nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlanması ve kız çocuklarının meslek sahibi “birey”ler haline gelmelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Nergisler projesi kız çocukları için umudu ve bir tür yeniden doğuşu simgelemektedir. Projenin ilk adımı 5500 soğan nergisin üretimi ve bunlardan gelecek desteklerle kız çocuklarının eğitiminin sağlanmasıdır.

09/10/2022 14:23
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TAGS: nergisler, proje, GİKAD ve Tangül Çağıner Vakfı, kız, eğitim,
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