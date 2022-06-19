Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, “nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting

Şampiyonası”nın ikinci yarışı geçtiğimiz akşam (18 Haziran 2022 Cumartesi) yapıldı. Cemsa Sporting Center’de

yapılan yarışta nefes kesen mücadeleler yaşandı

nesdersan.com 2022 ROK Cup Karting ikinci yarışı yapıldı



Kartingde Miralay, Özçınar, Kahraman ve Ballı birinciliğe uzandı

Kartingde ikinci randevu gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu nesdersan.com’un üstlendiği

nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası geçtiğimiz akşam (18 Haziran 2022

Cumartesi) yapılan yarışla devam etti.

Altı yarışlık takvimin ikinci ayağı olan yarış Cemsa Sporting Center’de

gerçekleştirdi. Öğleden sonra antrenmanlarla başlayan organizasyon, akşamüzeri başlayan sıralama turları ve

birinci ayak yarışları ile devam etti. Final yarışları ise akşam karanlığında, projektörler altında yapıldı ve

organizasyon tamamlandı.



Miralay, Özçınar, Kahraman ve Ballı birinciliğe uzandı

Toplamda 25 yarışçının 4 kategoride büyük çekişmesine sahne olan yarış, 2 ayak üzerinden yapıldı. Cemsa

Sporting Center’in de katkılarıyla yapılan yarışın Mini kategorisinde Rüzgar Miralay birinciliğe ulaşmayı

başardı. İkinci Rüzgar Okman olurken, aynı puanla Erin Bolkaner üçüncü oldu. Junior kategoride Niyazi Özçınar

ilk yarışta olduğu gibi iki yarışı da kazanarak birinciliğe ulaştı. İkinci Hasan Onalt olurken, üçüncü Hasan

Macila oldu. Senior kategoride de çekişme yaşandı ve aynı puana sahip iki yarışçıdan Halil Kahraman birinciliğe

ulaştı. Onu Mustafa Efeefe takip etti. Gazi Yuca ise üçüncü oldu. Master kategoride bu kez iki yarışı da Güner

Ballı kazandı. İzzet Çınar ikinci, Arkın Şevketoğlu üçüncü oldu. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül

töreni yapıldı ve kupaları KKKD Başkanı Tigin Güryel takdim etti.

Dereceler:

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19/06/2022 15:42