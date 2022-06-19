nesdersan.com 2022 ROK Cup Karting ikinci yarışı yapıldı
Kartingde Miralay, Özçınar, Kahraman ve Ballı birinciliğe uzandı
19/06/2022
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, “nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting
Şampiyonası”nın ikinci yarışı geçtiğimiz akşam (18 Haziran 2022 Cumartesi) yapıldı. Cemsa Sporting Center’de
yapılan yarışta nefes kesen mücadeleler yaşandı
nesdersan.com 2022 ROK Cup Karting ikinci yarışı yapıldı
Kartingde Miralay, Özçınar, Kahraman ve Ballı birinciliğe uzandı
Kartingde ikinci randevu gerçekleştirildi
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu nesdersan.com’un üstlendiği
nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası geçtiğimiz akşam (18 Haziran 2022
Cumartesi) yapılan yarışla devam etti.
Altı yarışlık takvimin ikinci ayağı olan yarış Cemsa Sporting Center’de
gerçekleştirdi. Öğleden sonra antrenmanlarla başlayan organizasyon, akşamüzeri başlayan sıralama turları ve
birinci ayak yarışları ile devam etti. Final yarışları ise akşam karanlığında, projektörler altında yapıldı ve
organizasyon tamamlandı.
Miralay, Özçınar, Kahraman ve Ballı birinciliğe uzandı
Toplamda 25 yarışçının 4 kategoride büyük çekişmesine sahne olan yarış, 2 ayak üzerinden yapıldı. Cemsa
Sporting Center’in de katkılarıyla yapılan yarışın Mini kategorisinde Rüzgar Miralay birinciliğe ulaşmayı
başardı. İkinci Rüzgar Okman olurken, aynı puanla Erin Bolkaner üçüncü oldu. Junior kategoride Niyazi Özçınar
ilk yarışta olduğu gibi iki yarışı da kazanarak birinciliğe ulaştı. İkinci Hasan Onalt olurken, üçüncü Hasan
Macila oldu. Senior kategoride de çekişme yaşandı ve aynı puana sahip iki yarışçıdan Halil Kahraman birinciliğe
ulaştı. Onu Mustafa Efeefe takip etti. Gazi Yuca ise üçüncü oldu. Master kategoride bu kez iki yarışı da Güner
Ballı kazandı. İzzet Çınar ikinci, Arkın Şevketoğlu üçüncü oldu. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül
töreni yapıldı ve kupaları KKKD Başkanı Tigin Güryel takdim etti.
Dereceler: