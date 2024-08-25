Neşe Ergüçlü’den yüreklere dokunan mesaj

Duayen Gazeteci Süleyman Ergüçlü geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yumdu. Süleyman Ergüçlü’nün eşi Neşe Ergüçlü, bugünün Süleyman Ergüçlü’nün doğum günü olduğu hatırlattı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Süleyman Ergüçlü ile eski fotoğraflarını paylaşan Neşe Ergüçlü “Bugün Süleyman’ın doğum günü. İyi ki doğmuş, iyi ki bir ömür birlikte geçirmişiz. Yumuşacık kalbi, aşkı, sevgisi ve bana bıraktığı güzeş kızımızla, ailem olan sevdikleriyle hiç unutulmayacak” notunu yazdı.