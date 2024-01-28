Neşe Yaşın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

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28/01/2024

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Neşe Yaşın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

Güney Kıbrıs’ta trafik kazası geçiren Şair/Yazar Neşe Yaşın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğu bildirdi. Şuan Güney Kıbrıs’taki genel hastanede olduğunu ifade eden Yaşın kolunda ve ayağında kırıl olduğunu söyledi.

 Neşe Yaşın’ın açıklaması şöyle: “Telaş olmasın diye yazmak istemedim ama gazetede yazmışlar. Cuma akşamı Kalipoleos caddesinde ofisin önünde bir araba bana çarptı. Ucuz atlamış sayıyorum. Kol ve ayakta kırık var. Güneyde genel hastanedeyim. Hayat böyle bir. Bu da geçer. Sevgiler herkese

28/01/2024 15:48
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TAGS: Neşe Yaşın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı
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