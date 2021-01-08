Nesil Bayraktar: Gecikmek diye bir lüksümüz kalmadı…

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, BRT’de 14. Saat programına katılarak BioNTech/Pfizer ve Sinovac aşıları ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Kıbrıs’ta biran önce aşılamaya başlanması gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, bulaşın Mart ayına göre daha hızlı seyrettiğine dikkat çekti.

Sinovac aşısının özellikleri hakkında bilgi veren Bayraktar, Pfizer-BioNTech aşılarına nazaran raf ömrü olmamasının ötürü avantaj sağladığını vurguladı.

KKTC’deki aşılama sürecinin nasıl olacağına ilişkin bilgi veren Bayraktar, aşı olanların 2-3 hafta sonra yeniden aşı olması gerektiğini söyledi.

İşte Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar’ın söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“Bir çocuğun yada annelerimizin, babalarımızın, kanseri atlatmış gencecik bir vakanın korona olmasından biz korkuyoruz. Bu korku halen daha devam etmektedir. Bulaş hızı Mart ayına göre daha hızlı düzeyde seyrediyor. Ve bu hiç iyi bir haber değildir”….

“Biran önce aşılamaya başlamamız gerekiyor. Gecikmek diye bir lüksümüz kalmadı. Isı 20 derecenin altına düştüğünün birinci haftasının sonunda vakalar 20’ler görmeye başladı. Ocak, Şubat, Mart aylarında da bulaş hızı artacak. O yüzden biz bu noktaya gelmeden halı hazırda aşı geldiği zaman biran önce aşı programına girmemiz gerekiyor.”

“AŞI FİRMALARININ EĞİTİM PROGRAMLARINI ALIYORUZ”

“Bakanlık düzeyinde aşı ekibi kuruldu. Aşının nasıl yapılacağı ve programları öncelik sırası kimlerde hangi bölgelerde ne şekilde olacağı organize edildi görünüyor. Bu yöndeki çalışma neredeyse tamamlandı. Hatta firmaların kendi eğitim programlarını alıyoruz. Pfızer-Bıontech aşısı geldiğinde nelere kaydedilecek, ne takip edilecek bunun bir eğitimi de bugün yapıldı. Diğer taraftan Sınovac ile ilgili faz 3 çalışması çerçevesinde beklenen formları vardır. Bu doğrultuda da yine gerekli eğitimler alınarak başlanacak. Aşılar geldiğinde bir kargaşa olmayacak. Organize şekilde olacak. Çalışmalar bunun için devam eder."

“HEDEF GELECEK OLAN AŞILARI FAZLA DEPODA TUTMAMAK”

“Hedef gelecek olan aşıları fazla depoda tutmamak. Bunu Pfizer-BioNTech için söylüyorum. Uzun süre depo işgali sağlamadan yapmanız gerekir. Çünkü raf ömrü 4 dereceye koyarsanız bir haftadır. Bir hafta içinde kullanmanız gerekir. Yada eksi 70’de(-70) tekrar depolamanız gerekir. Sinovac için böyle bir durum yok. Sinovac’ı getirdiğiniz zaman 4 derece rahatlıkla depolaya bilirsiniz. -20’de de rahatlıkla depolaya bilirsiniz. Ülkemizde -20 depolarımız fazlasıyla”….

“SINOVAC AŞISI İÇİN ONAY FORMU İMZALATILACAK”

“Sinovac aşısında bildinik yan etkileri olacak. Öncelik risk gruplarını aşılamaktır. Tüm dünyanın başlattığı gibi risk gruplarını yaştan ve sağlık çalışanlarından başlattılacak. Gelen aşılar zorunlu tabi ki tutulmayacak anayasal haktır beden özgürlüğü vs. Özellikle Sınovac aşısı için özellikle onay formu imzalatılacak. Çünkü faz 3 çalışmaları tamamlanmamış bir aşıyı ülke popülasyonuna acil endikasyonuna eğer yapacaksanız kişiye durumunun ne olduğunu, beklenen yan etkileri ve beklenmeyen yan etkileri de şunlar olursa bana haber vereceksiniz ve bu sorumluluğu benimle bölüşeceksiniz diye yasal bilgilendirme yapıp, karşı tarafın onayı alınmalıdır."

“PFIZER-BIONTECH AŞISINDA BİLGİLENDİRME FORMU OLACAK”

“Pfizer-BioNTech onay formundan ziyade bilgilendirme formu şeklindedir. Hedef de şudur; hem ABD’den hem de Avrupa’dan uluslararası strandartı yakaladığına dair bir belgesi vardır. Sinovac’ın henüz böyle bir belgesi yoktur."

“25 BİN KİŞİYE TAM DOZ AŞI YAPILMASI PLANLANACAK ŞEKİLDE HAREKET EDİLECEK”

“Aşıyı olduktan iki-üç hafta sonra tekrardan olmanız gerekiyor. İki dozdur yapılması gereken. O yüzden 50 bin doz aşı geliyorsa 25 bin kişiyi aşılayacaksınız demektir bu.25 bin kişiye tam doz yapılması planlanacak şekilde hareket edilecek”… “Hiç birimiz aşı uzmanı değiliz.Mevcut olanla ilgili yapılmış araştırmaları değerlendiriyoruz. Bilgi yönünden bizi aştığı her noktada hocalarımıza danışıyoruz. Onlardan da net cevap alana kadar açıkçası zorluyoruz. Çünkü başka bir yolumuz yok."

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08/01/2021 23:19