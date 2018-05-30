Nesil Çalışkan: Londra'daki en genç ilçe belediye meclis başkanı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Enfield'da belediye meclis başkanlığına İşçi Partili 29 yaşındaki Nesil Çalışkan seçildi.

Çalışkan bu göreve atanan ilk kadın ve farklı bir etnik kökenden gelen başkan olmanın yanında, Londra'daki 32 yerel bölge içindeki "en genç başkan" olma sıfatını da kazandı.

Atamanın resmen gerçekleştiği törenin sonrasında BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Çalışkan, "Enfield Belediyesi'nin ilk kadın başkanı olmanın ne kadar özel olduğunun farkındayım" dedi.

Ailesi 1970'li yıllarda Kıbrıs'tan İngiltere'ye göçen 29 yaşındaki Çalışkan, "Hayatım boyunca yaşadığım yerin temsilcisi konumuna ulaşmak mutluluk verici" diye konuştu.

Enfield'da her beş kişiden birinin Türk olduğu tahmin ediliyor.

Türkçe bu bölgede İngilizce'den sonra en çok konuşulan dil konumunda.

BBC TÜRKÇE | Haber: Efe Öç