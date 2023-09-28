''Nesiller Buluşuyor, Birlikte Eğleniyor'' etkinliği cumartesi yapılacak

Gazimağusa Belediyesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği iş birliğinde “Nesiller Buluşuyor, Birlikte Eğleniyor” etkinliği 30 Eylül Cumartesi saat 14.00’te Deniz Kapısı (Othello Kalesi yanında) gerçekleştirilecek.

Daha önce 1 Ekim Pazar günü yapılacağı açıklanan etkinliğin hava muhalefeti nedeniyle 30 Eylül Cumartesi gününe alındığı belirtildi.

"Biz farklılıklarımıza rağmen ortak değerlerde buluşan, birbirimize ilham veren, hayatta başarabileceklerimizin yaşı yok" diyerek hazırlanan etkinlikte, folklor gösterisi, büyüklerle küçüklerin ortak etkinlikleri, DJ performansı ve etkinlik boyunca sürecek eğlence parkurları yer alacak.