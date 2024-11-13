Nesli tükenmekte olan tür 3 bin 500 km uzakta bulundu

Avustralya'nın Denmark kasabası yakınlarındaki Ocean Beach'e çıkan bu penguen, kendi doğal yaşam alanından oldukça uzak ve fazlasıyla zayıflamış halde keşfedildi.

'ENDİŞE VERİCİ'

Bu olay, Avustralya ana karasında ilk kez bir imparator penguenin görüldüğü belgeledi. Daha önce bu tür penguenler, Antarktika dışında yalnızca iki kez Yeni Zelanda’da tespit edilmişti; ancak bu son gözlem, uzmanlar tarafından “olağanüstü” ve “endişe verici” olarak değerlendirildi.

Pengueni kurtaran ve bakımını üstlenen vahşi yaşam gönüllüsü Carol Biddulph, penguenin sırtındaki kemik çıkıntılarını görünce durumunun ciddiyetini anladığını belirtti. Biddulph, “Hiç beklemediğim bir şekilde bir imparator penguenine bakma fırsatım oldu” dedi.

ÇOK ZAYIF BİR HALDE BULUNDU

Penguen, potansiyel tehlikelere karşı sahilden uzaklaştırıldı ve Biddulph tarafından koruma altına alındı. İmparator pengueni, diğer tehlikelerden korunmak amacıyla özel bir alanda bakıma alındı. Kayıt altına alındığında, penguenin ağırlığının sadece 23 kilogram olduğu ölçüldü, oysa sağlıklı bir erkek imparator pengueni 40 kilograma kadar ulaşabilir.

Avustralya’nın ılıman iklimi, Antarktika’nın donmuş havasına göre çok daha sıcak olduğundan, penguenin kurtarılmamış olsaydı sıcak çarpması yaşayabileceği ifade edildi. Penguenin Avustralya’nın daha sıcak iklimine alışık olmadığı ve yaşamını sürdürmesinin zor olduğu belirtildi.

9 BİN YAVRU HAYATINI KAYBETTİ

Bu olağan dışı yolculuğun iklim değişikliği nedeniyle yaşanmış olabileceği de düşünülüyor. İklim değişikliği, Antarktika’daki deniz buzullarını parçalayarak imparator penguenlerin üreme alanlarını tehlikeye atıyor. Bilim insanları, 2022 yılında bu buzulların erken kırılması sonucu yaklaşık 9 bin imparator penguen yavrusunun hayatını kaybettiğini rapor etti.

Uzmanlar, pengueni tekrar Antarktika'ya geri gönderme seçeneğini değerlendirirken, bu türün Antarktika ekosistemine yeni patojenler taşıma riskine de dikkat çekiyor. İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle, bu penguenin yön bulma ve yiyecek bulma yetilerinde bozulmalar yaşadığı ve bu yüzden kendini bu kadar uzakta bulmuş olabileceği düşünülüyor.