Neslihan Atagül Doğulu'nun Yeni Dizisi: Sefirin Kızı

Sezonun merakla beklenen dizisi Sefirin Kızı oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle şimdiden konuşulmaya başlandı.

Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı Star TV'nin yeni sezondaki iddialı projesi Sefirin Kızı’nda; Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu, Neslihan Atagül Doğulu da Sefirin kızı Nare’yi canlandıracak.



Çekimlerinin Ege’de yapılacağı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.



Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile Sefirin Kızı yakında Star TV'de.