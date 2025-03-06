Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin bebekleri dünyaya geldi

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun 'Fatih Harbiye' dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve ünlü çift 2016 yılında dünya evine girmişti.

İLK KEZ ANNE-BABA OLDULAR

Gazeteci Birsen Altunraş'ı haberine göre Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu bugün oğullarını kucaklarına aldı.

Doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

"İSİMLE İLGİLİ FİKİRLER VAR"

Neslihan Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda bebeğinin cinsiyetini açıklamış, oğlu olacağını belirtmişti. İsim konusunda da fikirleri olduğunu ancak henüz paylaşmak istemediğini belirten Atagül, "Fikirler var, gönlümüze doğan da var" dedi.