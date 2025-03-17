Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan oğulları Aziz ile ilk aile pozu

2016 yılında evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Önceki gün oğullarını kucaklarına alan ünlü çiftten Kadir Doğulu, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Doğulu, eşi ve oğluyla birlikte çekilen ilk kareyi "Aziz oğlum hoş geldin" notuyla yayınladı. Böylece bebeğin adını da duyurmuş oldu.

Hayranları, ünlü çiftin mutluluğunu paylaşımlarına bıraktıkları yorumlarla kutladı.

Bu arada bebeklerinin doğumu öncesinde büyük bir hazırlık yapan çift, evlerini yeniden dekore ettirmişti. Yaşam alanlarını yenilemek için 500 bin lirayı gözden çıkardı. Ünlü çift, bu süreçte her detayı titizlikle düşündü.

"OĞLUM OLACAĞINI HEP HİSSETTİM"

Neslihan Atagül, geçen aylarda "Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." ifadelerini kullanmıştı.