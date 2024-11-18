Neslihan Atagül'den '24. haftadan bildiriyorum' paylaşımı

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılında evlenmişti.

Dört ay önce Instagram hesabından karnını tuttuğu bir fotoğrafını yayınlayarak hamile olduğunu duyuran Atagül "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasıl kelam... Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Hamileliğinin altıncı ayına giren oyuncu, yeni hamilelik pozlarını "24. haftadan bildiriyorum" notuyla paylaştı.

Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile verdiği pozlar büyük ilgi gördü.

Karnının iyice büyüdüğü görülen Atagül'ün paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

OĞLU OLACAK

Geçen günlerde doğumun Türkiye'de olacağını açıklayan Neslihan Atagül, "Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." demişti.