Nesrin Cavadzade 2.5 milyon TL’lik yılanlı kolyesi ile dikkat çekti

Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz çarşamba günü katıldığı bir ödül töreninde taktığı gerdanlıkla gündemde. Kırmızı halıda Gamze Saraçoğlu imzalı siyah straplez bir üst ve pantolon takımı giyen ünlü oyuncu, stilini Christian Louboutin ayakkabılar ve bir kuyumcu firmasına ait yılan şeklinde bir gerdanlıkta tamamladı…

Cavadzade’nin kolyesi ise dün sosyal medyaya damgasını vurdu. 36 yaşındaki oyuncunun aksesuarı tam olarak 2.5 milyon TL… Bu nedenle de geceye iki koruma ile geldiği konuşuluyor.