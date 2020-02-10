Net asgari ücret 3 bin 135 TL oluyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ilk asgari ücretini 3 bin 600 brüt, 3 bin 135 net olarak belirleme yolunda. Bugün saat 10.00'da başlayan toplantıda gergin anlar yaşandı. Asgari ücrete 200 TL zam gelmesi beklenirken, Brüt 3 bin 400 olan asgarî ücret 3 bin 600 TL’ye yükselecek.

Buna göre net asgarî ücret 3 bin 135 Türk Lirası oldu. Öte yandan işçi temsilcisi sendikalar rakamı kabul etmeyerek toplantıyı terk etti.

Devlet tarafı 5 evet, işveren tarafı 3 evet oy verirken, içi tarafı toplantıyı terk etmiştir.

Bunun sonucunda, asgari ücretin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren brüt saatlik : 20.77 TL, günlük: 166.15 TL, haftalık: 830.77 TL ve aylık: 3.600 TL olması öneriye sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, konuyla ilgili bugün saat 14.30 da bir basın toplantısı düzenleyecek.

10/02/2020 12:53