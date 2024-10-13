Netanyahu: BM Barış Gücü'nü savaş bölgelerinden çekme zamanı geldi

BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne saldırılar devam ediyor. Son 3 günde 3 kez saldırıya uğrayan BM Barış Gücü UNIFIL, bu kez de İsrail tanklarının hedefi oldu. UNIFIL, İsrail tanklarının mevzinin ana kapısını yıktığını ve mevziye zorla gi̇rdi̇ğini duyurdu. 15 askerinin hafif şekilde yaralandığını bildiren Barış Gücü, ihlâlleri "şok edici" olarak nitelendirdi ve İsrail'den açıklama talep etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "BM Barış Gücü'nü savaş bölgelerinden çekmenin zamanı gelmiştir" dedi. İsrail ordusu ise yaralı askerleri tahliye etmeye çalışan İsrail tankının BM mıntıkasına birkaç metre girmek zorunda kaldığını ve düşman ateşi durduğunda olay yerinden ayrıldığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırıları devam ederken, Hizbullah da füzelerle karşılık veriyor.

Mavi Hat olarak bilinen İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar sürerken, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü bir kez daha hedef oldu.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, üç müfreze İsrail askerinin, Mavi Hat'tan Lübnan'a geçtiğinin gözlemlendiği bildirildi.

Barış Gücü, İsrail tanklarının güneydeki Ramyah'da bulunan UNIFIL mevzisinin ana kapısını yıktığını ve mevziye zorla girdiğini duyurdu.

İsrail askerlerinin, üssün ışıklarının söndürülmesini istediği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: "15 barış gücü görevlisi, aynı noktaya birden fazla mermi atılmasının duman yayması sonucu cilt tahrişi de dahil olmak üzere çeşitli etkilere maruz kaldı."

BM barış gücü askerleri, İsrail askerlerinin Lübnan sınır köyünde hareketlerini engellediğini de söyledi ve İsrail'den "şok edici ihlaller" için açıklama talep etti.

İrtibat mekanizması vasıtasıyla tepki gösterdiklerini ve tankların 45 dakika son üsten ayrıldığını belirten BM Barış Gücü, "Tanklar ayrıldıktan sonra üssün 100 metre yakınına art arda ateş açıldı, Barış Gücü askerleri dumandan etkilendi" açıklamasında bulundu.

NETANYAHU: BM BARIŞ GÜCÜ'NÜ SAVAŞ BÖLGELERİNDEN ÇEKME ZAMANI GELDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "BM Barış Gücü'nü savaş bölgelerinden çekmenin zamanı gelmiştir" dedi.

"BM Barış Gücü'nün tahliye edilmemesi onları Hizbullah'ın rehineleri haline getirdi" diyen Netanyahu, "İsrail, BM Barış Gücü kayıplarını engellemek için her türlü çabayı gösterecek, ve bu savaşı kazanmak için gereken her şeyi yapacağız. BM Barış Gücü personeline zarar verilmesinden duyduğum üzüntüyü belirttim" açıklamalarında bulundu.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusudan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Yaralı askerleri tahliye etmeye çalışan İsrail tankı, BM mıntıkasına birkaç metre girmek zorunda kaldı.

Olay boyunca İsrail ordusundan Barış Gücü askerlerine yönelik hiçbir tehlike yoktu.

Düşman ateşi durduğunda yaralı askerlerin tahliye edilmesiyle tank olay yerinden ayrıldı"

UNIFIL'e bugün erken saatlerde bir saldırı daha düzenlendi.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, üçüncü saldırıda bir BM askerinin daha yaralandığı bildirildi.

Açıklamaya göre saldırı, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde bulunan karargahta meydana geldi.

Bölgede devam eden askeri hareketlilik sebebiyle bir asker açılan ateş sonucu yaralandı. Ateşin kimden geldiğinin bilinmediği kaydedildi.

Askerin ameliyata alındığı duyuruldu.

UNIFIL, tüm aktörlere, mevzilerine yakın bölgelerdeki faaliyetlerden kaçınma çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, UNIFIL güçlerini çatışma alanından çekmesi çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Guterres'i persona non grata (istenmeyen adam) ilan etti.

İsrail güçleri, geçtiğimiz hafta iki ayrı saldırıda UNIFIL mevzilerini hedef almış, dört asker yaralanmıştı.

BM ve UNIFIL'de askeri bulunan müttefikleri, saldırılara sert tepki göstermişti.

UNIFIL, saldırıları “ciddi bir gelişme” olarak nitelendirdi ve BM personeli ile mallarının güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini bildirdi.

Fransa ise İsrail Büyükelçisini çağırdı. İtalya ve İspanya ile birlikte bu tür saldırıları “haksız” olarak nitelendiren bir açıklama yayınladı. Kanada da durumun "endişe verici ve kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'den UNIFIL güçlerini vurmamasını istediğini söyledi.

Öte yandan Rusya, “öfkelendiğini” açıkladı ve İsrail'den barış güçlerine karşı “düşmanca eylemlerden” kaçınmasını talep etti.