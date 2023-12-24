Netanyahu: Devam etmek dışında seçeceğimiz yok

Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişleten İsrail ordusunun askeri kayıpları artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşın ağır bedeline rağmen devam edeceklerini ve nasıl hareket edeceklerine uluslararası baskının değil kendilerinin karar vereceğini söyledi.

Netanyahu, Tel Aviv'de düzenlenen haftalık hükümet toplantısındaki konuşmasında, Gazze'de hafta sonu 14 İsrail askerinin daha öldürülmesi üzerine, "Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor ama savaşmaya devam etmek dışında seçeceğimiz yok." dedi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne "tam güç saldırısında başarılar elde ettiğini" savunan Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde "zafere kadar savaşmaya devam edeceklerini söylediğini ve ABD'nin bunu anladığını" dile getirdi.

Netanyahu, ABD'nin "operasyon adımlarını engellediği, engelleyeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını" iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail bağımsız bir devlettir. Savaştaki kararlarımız, operasyonlar hesaplamalara göre yapılır, detaya girmeyeceğim. Bunlar, dış baskıyla dikte edilemez. Güçlerimizi nasıl kullanacağımız bağımsız bir karar, ordunundur başka kimsenin değil."

Netanyahu, hedeflerinin "Hamas'ı yok etmek, rehineleri geri getirmek ve İsrail vatandaşlarının güneyde ve kuzeyde güven içinde yaşaması" olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun kara işgalini genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 14 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklanmıştı.