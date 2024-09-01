Netanyahu, Gazze'de genel ateşkes olacağı yönündeki açıklamaları yalanladı

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01/09/2024

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Netanyahu, Gazze'de genel ateşkes olacağı yönündeki açıklamaları yalanladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla Gazze Şeridi'nde genel bir ateşkes olacağı açıklamalarını yalanladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Gazze'de çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla genel ateşkes olacağı yönündeki raporlar yanlıştır." fadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, yalnızca stoklanan malzemelerin geçebileceği bir insani koridora izin vereceği ve aşıların birkaç saat süreyle uygulanması için güvenli özel alanlar oluşturulacağı ifade edildi.

01/09/2024 17:20
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TAGS: Netanyahu, Gazze’de genel ateşkes olacağı yönündeki açıklamaları yalanladı
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